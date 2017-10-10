"Допилить" интернет-магазин на Joomla с Virtuemart (скорректированный)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно "допилить" Интернет-магазин работающий на Joomla в сочетании с Virtuemart.

Подробное ТЗ со скринами и комментариями в приложении.

Сам сайт shop.siteform.ru

Предоплат и авансов не предусмотрено.

Возможна поэтапная оплата.

Сроки: от 2 до 4 дней.

Joomla
8 лет назад
dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров