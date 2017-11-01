Веб-программирование сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок16922 просмотра

Нужно перенести сайт на wordpress, настроить онлайн-оплату и онлайн-калькулятор (расчеты есть). сайт zionclean.ru

WordPress
8 лет назад
kooorablina
Кристина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$95
10 дней
Спасибо за совместное сотрудничество, все четко и качественно. Рекоммендую)
Всё отлично, Кристина всегда на связи, оплата без задержек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад