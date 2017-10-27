ТЗ в приложении. Пишите стоимость и срок выполнения. Также интересует на базе чего реализовывать будете. Без указания этих параметров предложения не рассматриваются!
Доработать сервис на Laravel
Доброго дня!
Необходимо доработать сервис рассылок. Реализован на Laravel.
Суть доработок:
-некорректно работают рассылки(смс+viber), нужно посмотреть в чем косяк
-проверить работу статистики рассылок. Она работает, но с глюками: нет корректного учета сообщений по статусам.
-добавить некоторый функционал для админа (скрытие для конкретного клиента некоторых разделов сайта)
Нужен свободный от других проектов ответственный человек, соблюдающий сроки и хорошо знакомый с данным фреймворком.
Правки необходимо сделать в течение 1-2 дней.
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