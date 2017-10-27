Доработать сервис на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки153 просмотра

Доброго дня!

Необходимо доработать сервис рассылок. Реализован на Laravel.

Суть доработок:

-некорректно работают рассылки(смс+viber), нужно посмотреть в чем косяк

-проверить работу статистики рассылок. Она работает, но с глюками: нет корректного учета сообщений по статусам.

-добавить некоторый функционал для админа (скрытие для конкретного клиента некоторых разделов сайта)

Нужен свободный от других проектов ответственный человек, соблюдающий сроки и  хорошо знакомый с данным фреймворком.

Правки необходимо сделать в течение 1-2 дней.

Все вопросы в ЛС

Laravel
8 лет назад
sholex
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$90
2 дня
Все хорошо, рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад