Доработать сервис на Laravel

Доброго дня!

Необходимо доработать сервис рассылок. Реализован на Laravel.

Суть доработок:

-некорректно работают рассылки(смс+viber), нужно посмотреть в чем косяк

-проверить работу статистики рассылок. Она работает, но с глюками: нет корректного учета сообщений по статусам.

-добавить некоторый функционал для админа (скрытие для конкретного клиента некоторых разделов сайта)

Нужен свободный от других проектов ответственный человек, соблюдающий сроки и хорошо знакомый с данным фреймворком.

Правки необходимо сделать в течение 1-2 дней.

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