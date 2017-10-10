Спарсить калькулятор, подробности исполнителю
Сделать сайт отзовика
ТЗ в приложении. Пишите стоимость и срок выполнения. Также интересует на базе чего реализовывать будете. Без указания этих параметров предложения не рассматриваются!
Заявки фрилансеров
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