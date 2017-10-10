Сделать сайт отзовика

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

ТЗ в приложении. Пишите стоимость и срок выполнения. Также интересует на базе чего реализовывать будете. Без указания этих параметров предложения не рассматриваются!

8 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров