Скрипт небольшой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок130 просмотров

Добрый день. Нужно написать скрипт который будет брать товар по названию из БД битрикса и проверять присутствие этого товара в XML файле + показывать товар которого нет в выгрузке визуально. Напишите стоимость работы и скайп для связи.

8 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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