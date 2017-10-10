Настройка выгрузки остатков товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Работа с файлом формата .csv, хранящемся в папке на сайте.

Нужно выгружать остатки товара. То есть нужно по ELEMENT_ID проверить, есть товар на сайте или его нет. Если он есть – обновить остатки. Если товара нет- загрузить товар в папку "Временные" (ID, название и  остаток).  

Интересуют сроки и стоимость.

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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