Сайт на wordpress, доска объявлений. После перехода на новый сервер, нужно исправить: 1. Иногда не ищет по городам 2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 3. Оптимизировать три крона под новый ...
Правка плагина [WP] Weekly Class Schedule
Необходимо подправить вывод данных плагина http://demo.curlythemes.com/timetable-wordpress-plugin/examples/schedule-list/
1) Сейчас детальная карточка открывается с помощью кнопки Details - необходимо сделать кликабельную фотографию, для открытия карточки. http://joxi.ru/zANe9BWilXJZ72
2) На данный момент выводится 1 дата мероприятия, но в админке есть и 2ая дата окончания и необходимо ее так же вывести рядом. http://joxi.ru/KAxYlMLs4Ynbjr
Заявки фрилансеров
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