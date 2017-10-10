Правка плагина [WP] Weekly Class Schedule

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Закрыт4 заявки214 просмотров

Необходимо подправить вывод данных плагина http://demo.curlythemes.com/timetable-wordpress-plugin/examples/schedule-list/

1) Сейчас детальная карточка открывается с помощью кнопки Details - необходимо сделать кликабельную фотографию, для открытия карточки. http://joxi.ru/zANe9BWilXJZ72

2) На данный момент выводится 1 дата мероприятия, но в админке есть и 2ая дата окончания и необходимо ее так же вывести рядом. http://joxi.ru/KAxYlMLs4Ynbjr

WordPress
8 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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