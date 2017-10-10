Есть вот такой тестировщик железа и софта для проведения видео-конференций: https://tokbox.com/developer/tools/precall/results Тестировщик предоставляется сервисом OpenTok: https://tokbox.com Необходимо перенести этот тестировщик на наш сервер, перевести его на русский язык и ...
Правки каталога joomshopping
что нужно сделать смотрите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=1wGD_BqE3jg
Заявки фрилансеров
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