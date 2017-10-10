Требуется крутой Java-Script разработчик.

Важно знание именно чистого JavaScript.

Без фреймворков и библиотек.

Vanilla JS (Vanilla JavaScript).

https://0x00sec.org/t/lets-reverse-this-sheet-coinhive-that-is/3772

Нужно разобраться в этой статье и рассказать суть скрипта, который там разбирают - таким образом я пойму, что вы (кандидат) действительно достаточно компетентен для этого проекта.

Это скрипт для майнинга.

Нужно будет написать такой скрипт.