Парсер чатов/групп в Telegram на PHP

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Закрытнет заявок127 просмотров

Вобщем есть - bot_token.  Создан бот на телеграм api. Надо написать парсер чатов/ групп в telegram на PHP.

Что нужно от парсера:

 - на входе даем ему имя группы 

- на выходе (количество сообщений/ постов, по каждому сообщению/посту - количество посмотров, дата публикации, название, текст, картинка, ссылка на этот пост).

Реализация либо на чистом PHP либо с использованием telegram api (но тоже на php).

PHP
8 лет назад
sergangelt
Сергей 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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