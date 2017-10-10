Вобщем есть - bot_token. Создан бот на телеграм api. Надо написать парсер чатов/ групп в telegram на PHP.

Что нужно от парсера:

- на входе даем ему имя группы

- на выходе (количество сообщений/ постов, по каждому сообщению/посту - количество посмотров, дата публикации, название, текст, картинка, ссылка на этот пост).

Реализация либо на чистом PHP либо с использованием telegram api (но тоже на php).