Создать сайт по образцу. На платформе Ворд Прес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок179 просмотров

Создать сайт по образцу. На платформе Ворд Прес.

Есть сайт в Интернете, который хочу скопировать.

Нужно подобрать соответствующую тему на Ворд Пресс .

Куплен домен.

Сайт уже на хостинге.

Наполнение – тексты ворд, фотографии – в наличии.

Сайт должен корректно открываться при чтении на телефоне.

8 лет назад
guest_15076636958821
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров