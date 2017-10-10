Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; ...
Создать сайт по образцу. На платформе Ворд Прес
Создать сайт по образцу. На платформе Ворд Прес.
Есть сайт в Интернете, который хочу скопировать.
Нужно подобрать соответствующую тему на Ворд Пресс .
Куплен домен.
Сайт уже на хостинге.
Наполнение – тексты ворд, фотографии – в наличии.
Сайт должен корректно открываться при чтении на телефоне.
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