Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; ...
Нужен специалист для программирования сайта
Необходимо помочь сайту http://ugonavto.net/ переехать на новый хостинг. Просьба указать цену за которую готовы помочь, ориентировочные сроки и что необходимо. Так же просьба указывать ориентировочные сроки выполнения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу специалиста, разбирающегося в парсерах Подробности в дальнейшей переписке Если ты не бот, то напиши 123 и оставь свой скайпВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать сайт по образцу. На платформе Ворд Прес. Есть сайт в Интернете, который хочу скопировать. Нужно подобрать соответствующую тему на Ворд Пресс . Куплен домен. Сайт уже на хостинге. Наполнение ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
На сайте http://ssk12.ru/ стоит JoomShopping. Структура идёт такая Категория http://ssk12.ru/catalogue Раздел http://ssk12.ru/shop/zimnie Ссылки на товыра в категории идут http://ssk12.ru/catalogue/zimnie/zimnie-nokian/nokian-hakkapeliitta-5-suv-235-60-r17-106t Карточка с товаром уже редирект на http://ssk12.ru/shop/zimnie-nokian/nokian-hakkapeliitta-5-suv-235-60-r17-106t Надо сделать что бы вся структура шла ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте . Нужен опитный кодер для написания расширения (бота) для автовывода предметов на сайт cs.money (обмненник CSGO) Предупреждаю , софтов даного типа там хватает . Поэтому нужен софт быстрый , чтобы дал прикурить другим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вобщем есть - bot_token. Создан бот на телеграм api. Надо написать парсер чатов/ групп в telegram на PHP. Что нужно от парсера: - на входе даем ему имя группы - на выходе (количество ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Тема Черри, вукоммерс. На картинке показано то, какие изменения надо внести. То есть объединить два ряда в один. Верхнее поле задано виджетами и настройками Черри, строка меню – задаётся ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать интерфейс для корпоративной информационной системы нефтяной компании. Основа интерфейса (навигация) осуществляется на интерактивной карте на базе D3.JS и OpenStreetMap. Необходимо отличное знание JS, JQuery, HTML, CSS. Система предполагает отображение большого количество ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
1. Перевезти все английские слова на "нормальный" русский 2. Исправить картинку в превью новости. Или полностью изменить процесс добавления. -. картинка должна распологаться слева, текст должен ее оптикать, при нажатии на картинку переход ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
что нужно сделать смотрите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=1wGD_BqE3jgВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад