Нужен специалист для программирования сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок217 просмотров

Необходимо помочь сайту http://ugonavto.net/ переехать на новый хостинг. Просьба указать цену за которую готовы помочь, ориентировочные сроки и что необходимо. Так же просьба указывать ориентировочные  сроки выполнения

8 лет назад
nevenkij2307
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров