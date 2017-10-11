Необходимо доработать интернет-магазин на opencart.

$51
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Необходимо доработать интернет-магазин на opencart. Сайт: http://astilba-shop.ru/

1.      Убратьбаннер всплывающий при переходе сайт.

2.      ДобавитьУТП на главную страницу

3.      ВУТП должно размещаться на главном фото

4.      Добавитьфункционал сервиса «Envybox»:Обратный звонок за 24с, Огненный онлайнчат, Генератор клиентов, Захватчик внимания

5.      Добавитьтриггеры доверия: отзывы, партнёров

6.      Срокисполнения: 1 день

 

Оплата по факту исполнения. Стоимость: 3000р

Opencart
8 лет назад
Alex199354
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров