Единая база пользователей и авторизации на двух сайтах с разными CMS

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт на Битриксе с базой пользователей. Есть сайт на Октобере (Laravel PHP Framework). Необходимо

1) сделать авторизацию на втором сайте по базе первого.

2) регистрация, редактирование профиля и т.д. - по формам на втором сайте, но в базах первого

3) Дополнить существующие свойства у пользователей в Битриксе дополнительными полями.

LaravelPHP
8 лет назад
dbukanov
Дмитрий 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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