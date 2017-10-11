Доработка сайта на Yii2.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок197 просмотров

Сайт на Yii2 + MS Sql. В стадии разработки, готовы базовые разделы.

1. Нужно добавить несколько разделов, с выборками из базы данных. Активно применяется кеширование Yii2.

Есть ТЗ, отправим в личку.

2. Плюс, отдельной задачей, прикрутить ко всем разделам верстку дизайна, в виде темы Yii2.

Верстка на bootstrap.

Сейчас разделы готовы и отображаются в простом bootstrap, без дизайна.

ТЗ и шаблоны - отправим в личку.

Принимаем заявки на любую из этих двух задач по отдельности, или обе сразу, т.е. подключайтесь на нужном вам этапе.

Окончательные бюджеты согласуем после прояснения ТЗ и деталей.

P.S. База данных не mysql.

BootstrapMySQLSQLYii
8 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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