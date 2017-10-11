Здравствуйте, нужна полная копия сайта с частичным наполнения контента (для наглядности работа шаблона сайта) https://ru.investing.com/ с удобной для размещения контента админка, от вас цена, сроки, и CMS.
Доработка сайта на Yii2.
Сайт на Yii2 + MS Sql. В стадии разработки, готовы базовые разделы.
1. Нужно добавить несколько разделов, с выборками из базы данных. Активно применяется кеширование Yii2.
Есть ТЗ, отправим в личку.
2. Плюс, отдельной задачей, прикрутить ко всем разделам верстку дизайна, в виде темы Yii2.
Верстка на bootstrap.
Сейчас разделы готовы и отображаются в простом bootstrap, без дизайна.
ТЗ и шаблоны - отправим в личку.
Принимаем заявки на любую из этих двух задач по отдельности, или обе сразу, т.е. подключайтесь на нужном вам этапе.
Окончательные бюджеты согласуем после прояснения ТЗ и деталей.
P.S. База данных не mysql.
Заявки фрилансеров
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