Есть сайт на wordpress. В нем публикации примерно с 2010 года, нужно удалить все материалы до 2017 года, сделать это корректно, чтобы связанные ссылки на удаленные статьи не вели на 404-е ошибки, а редиректили на ...
Создаю современные сайты на платформе MODx Revolution.
Готовые дизайны, готовые решения. Быстро.
Сайт-визитка, сайт компании, интернет-магазин.
Лендинги, посадочные страницы.
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- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть сайт на Wordpress. Нужно сделать в админке экспорт всех урлов на все публикации (посты, страницы) до определенной даты. Простой текстовый список: одна строка - один урл. Все равно как - написать плагин, использовать готовый плагин или сделать временный скрипт на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Действующий, посещаемый новостной сайт на Wordpress 5.8. Нужно внести различные доработки по seo-оптимизации. Список вышлем в личку.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт2 года назад
Есть действующий интернет-магазин, на Laravel 5.3, с работающим приемом платежей от разных сервисов, в том числе через EasyPay. Нужно внедрить новую оплату EasyPay с новым протоколом, т.к. текущий протокол скоро перестанет поддерживаться сервисом. Все детали - в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть консольный скрипт, который запускается по крону и выполняет некоторые запросы типа Select/Update к базе данных. Нужно добавить еще несколько запросов, и кроме этого, проверить/запустить работу скрипта на последней версии Питона (сейчас работает на версии 3.5) Оплата ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
На страницах сайта есть правая колонка, нужно в мобильных экранах перемещать некоторые блоки с баннерами из правой колонки в другие места - в контент и тп. Проверка экрана - при открытии и при изменении размера. Верстка ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Есть ряд javascript-скриптов, которые отображают нужный код баннера в зависимости от текущей ширины экрана - для десктопов свой код, для мобильных свой. Проблема в том, что js-код для мобильных экранов не срабатывает. Нужно разобраться почему, и ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
В правой колонке сайта есть блок с кодом рекламы. Нужно чтобы на мобильных экранах он перемещался и отображался в тексте статьи. Детальное ТЗ скинем в личку.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Есть несколько сайтов. У них хорошие показатели проверки в гугл pagespeed в статической верстке (свыше 90), но они резко снижаются на рабочем сайте, при подключении рекламы, виджетов фейсбука и тп. Нужны показатели мобильной версии не менее ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть рабочий сайт, на нем работала каптча от гугла, версия 2, и примерно неделю назад перестала работать. В консоли js выдает ошибку. Урл на страницу с каптчей сброшу в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть html-страница, с правой колонкой и колонкой контента. Задача на javascript - в зависимости от ширины экрана, перемещать нужный html-блок с баннером из правой колонки в колонку с контентом. Перемещение - при открытии страницы и при ...Завершен4 года назад
Есть десяток статей на English, связанных с мотоциклами. Нужно сделать красивые переводы на русский для публикации на сайте. Статьи не технические, но тесно встречаются технические характеристики мотоциклов. Обязательно нужно владение базовыми техническими знаниями о мотоциклах. Примеры статей скинем в ...Переводы64 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт, сверстанный примерно 10 лет назад. Нужно сверстать его заново - на bootstrap 4. Нужен хороший специалист с хорошим опытом работы с bootstrap 4. Детали, ссылки - в личку.HTML-верстка20 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый дизайн-макет главной страницы сайта. Нужно сверстать его на bootstrap 4. С учетом респонзив для мобильных экранов. ТЗ и макеты отправим в личку.Завершен4 года назад
Есть несколько сайтов, работающих на движке с Yii2. В верстку сайтов внесены разные изменения. Нужно эти изменения по верстке внедрить в сайты. ТЗ скину в личку. P.S. Подобые задачи возникают постоянно, сайтов много.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть действующий сайт, с работающими комментариями. Сейчас комментарии грузятся в составе html-кода страницы. Нужно сделать, чтобы комментов не было в коде страницы, а они подгружались через ajax. То есть все то же самое что работает на сайте сейчас, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт, верстка для него делалась очень давно, нужно переверстать его на bootstrap 4. Сначала главную страницу - это текущая задача, после нее остальные, порядка 10 штук. Дизайн и функционал сайта остаются такими же как есть, меняем ...Завершен4 года назад
[list][*]есть файл с двумя функциями на языке .NET [list][*][url=https://drive.google.com/open?id=1q98VWcTIML8YQ3PvXWIICu2MLaXbv_Hd]https://drive.google.com/open?id=1q98VWcTIML8YQ3PvXWIICu2MLaXbv_Hd[/url] [/list][*]нужно сделать эти же функции на PHP [/list] Пароль и хеш для проверки функции: [list][*]пароль: fb123456 [*]salt: yiimglY8FsIPHAmg8bt9dFdXLofgf2de [*]хеш пароля (должен быть такой же в результате работы функций PHP): ahUQ1/oo8Aoa+F0M4NDVvligEoQ=[/list]Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть веб-версия сайта со статьями со сверстанным дизайном, который в том числе респонзив для мобильных устройств. И есть amp-версии страниц статей, но они сделаны по простому стандартному шаблону, без дизайна. Задача - сделать верстку amp-страницы с дизайном ...Завершен5 лет назад
Есть действующий сайт, верстка bootsrap 4. При добавлении в контент кодов видео с ютуба, инстаграмма, фейсбука, если там прописана ширина и высота фрейма, которые больше ширины области контента страницы - эти видео и виджеты выходят за ...Завершен5 лет назад