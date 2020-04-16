den-tkach

Денис den-tkach

 
50 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание современных сайтов с поддержкой мобильных устройств.

Создаю современные сайты на платформе MODx Revolution.

Готовые дизайны, готовые решения. Быстро.

Сайт-визитка, сайт компании, интернет-магазин. 

Лендинги, посадочные страницы.

Верстка Bootstrap, поддержка мобильных устройств

Админка.

Прайс-лист на услуги:  http://freelancer.net.ua 

Демо и примеры: http://freelancer.net.ua/demo.html 

BootstrapMODXСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Wordpress - корректно удалить все материалы до указанной даты.
Спасибо за интересную задачу! Рекомендую!
Все выполнено в срок качественно, учтены и предусмотрены все мелкие детали, и наши дополнительные пожелания. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
SlavaLogos
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Javascript: Перемещение блока в html в зависимости от ширины экрана
Отличный покупатель, четкое задание, адекватные сроки.
Слава выполнил задачу за считанные минуты, все сразу так, как было нужно, без вопросов и доработок.
Ответный отзыв
gvard
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Верстка главной страницы сайта на bootstrap
Денис обеспечил комфортную среду для работы. Каждый занимался своим делом, и это положительно отразилось на скорости разработки и взаимодействии.
Задача выполнена отлично. У нас даже не было правок, все сделано максимально качественно, Александр сразу предусмотрел все возможные слабые места. Рекомендую Александра как высокого профессионала.
Ответный отзыв
borysenko
Павел 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$120
10 баллов
4 года назад
Сделать загрузку комментариев на ajax, для сайта на Yii2.
Рад был выполнить работу! Денис консультировал по коду. Работу оплатил. Рад был сотрудничеству!
Отличная работа, быстро, все сделано как нужно, Павел на связи постоянно, было приятно поработать.
Ответный отзыв
salamandra10
Владимир 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Верстка главной страницы сайта на bootstrap 4
Отличный заказчик, всем рекомендую, ТЗ было понятным, был всегда на связи, оплату внес вовремя.
Отличная работа, результат даже превысил наши ожидания. Все задачи выполнены, коммуникация постоянная, все вопросы решались сразу.
Ответный отзыв