exact_solutions

Требуется помощь с AMOCRM Задачи: 1. Проверка API ключей, 2. добавление пользователей, 3. назначение ролей 4. проверка ошибок генерализации 5. очистка журнала ошибок ...
- Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
После обновления темы хостинг сообщает о наличии зараженного файла. 1. Нужно устранить проблему и получить от хостинга подтверждение, что всё «Ок» Сообщение от хостера: Уважаемый клиент, на вашем(ших) хостинг ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на WP. При проверке индексации в googe при помощи оператора site:sitename выдает 19000 результатов каких-то непонятных страниц, их количество растет очень быстро, неделю назад было 11600 результатов. В админке естественно этих страниц нет, при ...Закрыт6 лет назад
- $2
Требуется написать серию грамотных уникальных статей для блога сайта мебельной компании. Ожидания по стоимости работы 2$за 1000зн. б. п.Копирайтинг29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Для сайта на ВП приходит сообщение от хостинга, что в сайте есть зараженные файлы, 2 шт. Требуется устранить проблему. Оплата по факту качественного выполнения задачи 5 $ плюс хороший отзыв. Могу переслать письмо ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Нужно, чтобы при заполнении заявок на сайте (Сайт на WordPress ) происходила запись полей заполненной формы заявки в определенные поля CRM битрикс 24. Детали https://docs.google.com/document/d/14avfZy_QywDnDRJeXwQctgZoFAeGLTTftwlQ57Ms0Nc/editВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для нового сайта компании необходимо написать тексты для страниц. 1. Яркие, привлекательные, основанные на преимуществах компании и ценностях ее клиентов! 2. С минимальным соблюдением требований для дальнейшего качественного присутствия в поиске: ...Продающие тексты16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, на одностраничник нужно установить код метрики, обеспечить корректную работу, в том числе и вебвизора. Код уже сгенерирован, нужно просто добавить в сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Предоставим коды, который нужно просто правильно добавить на кнопки форм сайта, чтобы отслеживать их работу в analytics.google (для 2 видов форм добавить 2 события) 50 грн./ 100 руб.Закрыт7 лет назад
Необходимо развернуть шаблон страницы с Moto CMS на хостинге Укажите стоимость и сроки, ссылку на шаблон если необходимо, дам по запросуЗакрыт7 лет назад
Мы предоставляем архив шаблона одностраничного сайта с Moto CMS https://www.templatemonster.com/ru/landing-page-templates-type/66369.html?aff=exact_solutionsОбратите внимание на технические детали https://www.templatemonster.com/ru/landing-page-templates-type/66369.html#tab-technical-details хостинг для проведения работдомен (создание страницы на поддомене)!Дизайн уже приобретен, нам не нужны услуги дизайна и верстки ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт WordPress с встроенным магазином. Опыт работы с woocommerce, магазинами на WordPress. Что предоставляем: 1. woocommerce шаблон (WP+магазин) 2. Структура сайта, четкое ТЗ 3. Хостинг для проведения работ ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад
Для интернет-магазина WP+WooCommerce необходимо реализовать ряд изменений 1. В письме, которое приходит на почту при оформлении новой заявки, не отображаются все обязательные поля формы. Ранее письмо приходило со всеми необходимыми данными, нужно, ...Закрыт7 лет назад
На сайте Wordpress нужно реализовать возможность проведения онлайн трансляций через Youtube. Нужно интегрировать проигрыватель и чат комментариев в страницу сайта, чтобы фактически трансляция проходила на youtube, но смотреть и обсуждать можно было на сайте. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт-магазин на опренкарте не работает после восстановления на хостинге. Сайт был удален по причине окончания срока хостинга, после этого восстановлен из архивных копий хостера. Папки сайта на хостинге физически есть, но страницы не открываются, при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать сайт на основе купленного wordpress шаблонаHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
При переходе на сайт вместо страниц появляется следующее сообщение Устаревшее : mysql_connect (): расширение mysql устарело и будет удалено в будущем: используйте mysqli или PDO вместо этого в /home/baza50/domen.com/www/system/database/mysql.php в строке 6. Примечание : ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт на wordpress. Предоставляем: Шаблон каталожного дизайна уже с вордпресом (,дизайн, верстку, свои шаблоны не предлагать, дизайн уже куплен)Структуру сайта, тех. задание, макеты страницыХостинг/домен - шаблон уже развернут на хостингеВсяческую поддержку и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Нужно написать уникальные яркие интересные тексты для сайта в сегменте В2В. Около 20 страниц по 2000-3000 знаков. Оплата 50 грн. (100 рублей) за 1000 знаков без пробелов. Важно, чтобы ...Продающие тексты22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Для сайта (металлопластиковые окна) нужно настроить контекстную рекламу. Для понимания объема работы: - Ядро собрано, запросы отобраны, ссылки распределены. Объем более 50 кластеров запросов в каждом разное количество запросов (примерно по ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад