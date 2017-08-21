exact_solutions

Елена exact_solutions

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexdanilenko
Алексей 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Установить код метрики на сайт
Елена - отличный заказчик. Задачу ставит четко и понятно. Прислушивается к обоснованному мнению специалиста. С оплатой проблем нет. Очень рекомендую.
Алексей помог качественно и оперативно, обратил внимание на нюансы, которые я не заметила, и в которых заключалась причина проблемы. Вопрос решен, в коммуникации проблем не возникало, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Pixelsavenue
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Сделать сайт на основе купленного wordpress шаблона
WordPress
Хорошо поработали!
Отличная работа. Сотрудничаю с Денисом не в первый раз, все выполнено, как и задумано, качественно и в срок.
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$350
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта на базе каталожного шаблона (wordpress)
WordPress
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Работа выполнена быстро и качественно, всегда на связи, высокий профессионализм, инициатива в предложении подходящих решений, комфортно в общении. Идеальный исполнитель, рекомендую, хотя цена не самая низкая, но качество это компенсирует.
Ответный отзыв
babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Восстановить работу сайта
От работы с Еленой только положительные эмоции. Очень приятная в общении девушка и грамотный заказчик)) Рекомендую к сотрудничеству!!
Максим отлично справился с задачей, быстро и профессионально. Огромное спасибо за помощь. Рекомендую как ответственного и оперативного специалиста.
Ответный отзыв
grey_lg
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Настроить контекстную рекламу в Google
Отличный заказчик. Понятно и четкое ТЗ. Быстрый фидбек. Оплата в срок. Рекомендую.
Отличный специалист, очень помог с рекламой, работает не механически, а с умом. Приятно, что Сергею важны коммерческие результаты заказчика, не только сама настройка рекламы. Всегда на связи, отвечает на все вопросы, консультирует, сопровождает месяц после настройки. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов