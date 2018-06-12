Pixelsavenue

Денис Таранов Pixelsavenue

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Разработка сайтов любой сложности

Технологии:

  • HTML5/CSS3/Less/Bootstrap
  • jQuery/Javascript
  • Wordpress/Joomla
  • PHP/MySQL
  • Adobe Photoshop/Adobe Illustrator
Образование:  Национальный авиационный университет. Инженер-программист

Мой график:  пн-пт 10:00-19:00 (UTC+2)

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlaBootstrapjQueryIllustratorPhotoshop
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$300
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Отзывы заказчиков
Daboy
33 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
7 баллов
5 лет назад
Вёрстка HTML-макета (десктоп и адаптивная версия)
Работа была выполнена качественно. Денис вникал, задавал уточняющие вопросы, чтобы результат был хорошим. Всегда можно было связаться, что, конечно, плюс. Единственным недостатком было то, что сроки не были до конца соблюдены.
Сроки действительно сдвинулись, но это не потому, что были еще паралельные проекты или работал не фуллтайм. Просто на проект потребовалось больше времени. А так заказчик хороший и проект интересный. Спасибо
Ответный отзыв
presstudio
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
8 баллов
5 лет назад
Html верстка сайта.
Все Ок, справился.
Хороший заказчик и интересный проект
Ответный отзыв
krasimweb
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нужны небольшие доработки на вордпресс
Денис справился с заданием отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик, так-что 10 баллов без всяких вопросов
Ответный отзыв
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Натянуть верстку
Очень рекомендую Дениса! Быстро и корректно выполнена работа за которую другие не хотели браться. Я бесконечно признателен, обязательно обращусь еще.
Рекомендую Михаила как отличного заказчика. Обсуждение проекта, принятие и оплата были моментальные
Ответный отзыв
exact_solutions
Елена 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт на основе купленного wordpress шаблона
Отличная работа. Сотрудничаю с Денисом не в первый раз, все выполнено, как и задумано, качественно и в срок.
Хорошо поработали!
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
$10/час
#388
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
#190
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
#556
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
#148
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
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