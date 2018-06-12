Денис Таранов PixelsavenuePixelsavenue
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Разработка сайтов любой сложности
Технологии:
- HTML5/CSS3/Less/Bootstrap
- jQuery/Javascript
- Wordpress/Joomla
- PHP/MySQL
- Adobe Photoshop/Adobe Illustrator
Мой график: пн-пт 10:00-19:00 (UTC+2)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Строительная компания343 просмотра
- Drainage210 просмотров
- Landing page430 просмотров
- Интернет провайдер521 просмотр
- Центр мануальной терапии360 просмотров
- Startup352 просмотра
- Ювелирный Салон240 просмотров
- Сервис медицинских услуг222 просмотра
- Блог438 просмотров
- Сайт кафе "Sova"317 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
7 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена качественно. Денис вникал, задавал уточняющие вопросы, чтобы результат был хорошим. Всегда можно было связаться, что, конечно, плюс. Единственным недостатком было то, что сроки не были до конца соблюдены.
Ответный отзыв
Сроки действительно сдвинулись, но это не потому, что были еще паралельные проекты или работал не фуллтайм. Просто на проект потребовалось больше времени. А так заказчик хороший и проект интересный. Спасибо
$300
8 баллов
5 лет назад
Все Ок, справился.
Ответный отзыв
Хороший заказчик и интересный проект
$25
10 баллов
6 лет назад
Денис справился с заданием отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, так-что 10 баллов без всяких вопросов
$60
10 баллов
6 лет назад
Очень рекомендую Дениса! Быстро и корректно выполнена работа за которую другие не хотели браться. Я бесконечно признателен, обязательно обращусь еще.
Ответный отзыв
Рекомендую Михаила как отличного заказчика. Обсуждение проекта, принятие и оплата были моментальные
$120
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Сотрудничаю с Денисом не в первый раз, все выполнено, как и задумано, качественно и в срок.
Ответный отзыв
Хорошо поработали!
HTML-верстка
12 отзывов
$10/час
#388
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
#190
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
#556
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
#148
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
#595