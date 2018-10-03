Daboy

Игорь Цунский Daboy

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Вёрстка и посадка на Wordpress

    Сделать вёрстку из .psd и посадить на Wordpress вот макет - https://projects.invisionapp.com/share/BFTE3YR3VTS#/screens Что-бы посмотреть весь дизайн нажмите на кнопку Screens или решётку!  Для просмотра комментариев нажмите на Comments! ...

    WordPress
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменения в шаблоне на OpenCart по .psd

    Всем привет! Есть шаблон уже установленный на opencart http://demo.themeburn.com/technopolis/1/ Необходимо сделать изменения по .psd файлам, .psd посмотреть можно тут: https://projects.invisionapp.com/share/27RWRV83N96#/screens/ (Оригиналы пришлю исполнителя). Вопросы можно задавать сразу тут или ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Почистить HTML и сверстать доп. виды

    Имеется набор HTML-файлов (23 страницы), из которых нужно удалить лишние артефакты.  Также, опираясь на имеющиеся виды и элементы, нужно сверстать 4 страницы и 3 лайтбокса. Эскизы доступны по ссылке: https://invis.io/3SSEFKP4QVA (обратите внимание на комментарии). ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка сайта с адаптивностью

    По ссылке доступны виды страниц + типография. https://invis.io/B9S0U0ZWPKZ У всех скринов добавлены комментарии с указанием анимации и пр.  Укажите, пожалуйста, цену и срок исполнения.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка для Wordpress

    Есть небольшой сайт, который нужно сверстать для дальнейшей установки на платформу Wordpress.  Все комментари доступны для просмотра в inVision по ссылке: https://invis.io/57PP5RGHESQ Файлы в формате PSD, svg-иконки будут также предоставлены.  Обозначьте ...

    WordPress
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка бота rucaptcha

    Разработка П.О - бота по разгадываеию капчи через сервис 2captcha (rucaptcha) и submit голоса (формы "Я не робот" - посмотреть можно по ссылке ниже) используя проксирование (прокси сервера SOCKS5 или HTTP). Пример ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • HTML-вёрстка (десктоп + мобильная)

    Необходимо создать вёрстку. Макеты и все комментарии (для просмотра нужно перейти в режим комментариев, https://snag.gy/vVOubG.jpg) по ссылкам. Версия для десктопа: https://invis.io/MPNVTT5A2KY Мобильная версия (комментариев тут нет. В данном случае показаны элементы, которые будут ...

    HTML
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Веб-программист на полную/частичную занятость

    Предприятие по разработке корпоративных веб-решений приглашает к сотрудничеству веб программиста. Мы ищем специалиста как на полную, так и на частичную занятость. Что мы ждём? PHP;HTML;CSS;MySQL;Знания jQuery и Javascript рассматриваются как преимущество;Интерес и ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка HTML-макета (десктоп и адаптивная версия)

    Необходимо сверстать макет как для десктопной, так и для адаптивной версии.  Десктопная версия: https://invis.io/SNM6GTWWKXP Адаптивная версия: https://invis.io/3YM6GRB72K8 Просьба ознакомиться с комментариями. Указание сроков исполнения/цены приветствуются.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • HTML вёрстка мобильной версии (WEB Апликации)

    Вёрстка мобильной версии сайта (адаптивки) для WEB аппликации. С проектом и коментариями можно ознакомиться по ссылке: https://projects.invisionapp.com/share/BSGTLYEKC7Q#/screens/290581582/comments Опыт приветствуется. Просьба оценить и указать Цену/Срок. Спасибо! Исполнителю вышлю оригиналы .psd и ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

ErikAurelius
Эрик 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Разработка бота rucaptcha
Рекомендую Игоря как отличного заказчика. Пунктуальный, четко и точно ставит задачу, оплата практически моментальная, приятен в общении. Надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем!
Рекомендую! Очень качественно и быстро 5+
Ответный отзыв
Pixelsavenue
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка HTML-макета (десктоп и адаптивная версия)
HTML
Сроки действительно сдвинулись, но это не потому, что были еще паралельные проекты или работал не фуллтайм. Просто на проект потребовалось больше времени. А так заказчик хороший и проект интересный. Спасибо
Работа была выполнена качественно. Денис вникал, задавал уточняющие вопросы, чтобы результат был хорошим. Всегда можно было связаться, что, конечно, плюс. Единственным недостатком было то, что сроки не были до конца соблюдены.
Ответный отзыв
Anastasiya_web
Анастасия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$75
10 баллов
7 лет назад
HTML вёрстка мобильной версии (WEB Апликации)
HTML
Рекомендую Игоря к сотрудничеству.
Рекомендую Настю.
Ответный отзыв
www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$260
10 баллов
7 лет назад
Сверстать дизайн + мобилку
Отличный заказчик! Очень четкое задание, оплата сразу после выполнения. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Игорем.
Очень рекомендую. Пока что лучшая работа на weblancere. срок+качество!
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sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
HTML вёрстка страницы продуктов + адаптив
HTML
Четко поставлена задача, оплата сразу после выполнения. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень рекомендую Константина, всё было сделанно в срок и очень качественно!
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