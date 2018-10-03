Сделать вёрстку из .psd и посадить на Wordpress вот макет - https://projects.invisionapp.com/share/BFTE3YR3VTS#/screens Что-бы посмотреть весь дизайн нажмите на кнопку Screens или решётку! Для просмотра комментариев нажмите на Comments! ...
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Есть шаблон уже установленный на opencart http://demo.themeburn.com/technopolis/1/ Необходимо сделать изменения по .psd файлам, .psd посмотреть можно тут: https://projects.invisionapp.com/share/27RWRV83N96#/screens/ (Оригиналы пришлю исполнителя). Вопросы можно задавать сразу тут или ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется набор HTML-файлов (23 страницы), из которых нужно удалить лишние артефакты. Также, опираясь на имеющиеся виды и элементы, нужно сверстать 4 страницы и 3 лайтбокса. Эскизы доступны по ссылке: https://invis.io/3SSEFKP4QVA (обратите внимание на комментарии). ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
По ссылке доступны виды страниц + типография. https://invis.io/B9S0U0ZWPKZ У всех скринов добавлены комментарии с указанием анимации и пр. Укажите, пожалуйста, цену и срок исполнения.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть небольшой сайт, который нужно сверстать для дальнейшей установки на платформу Wordpress. Все комментари доступны для просмотра в inVision по ссылке: https://invis.io/57PP5RGHESQ Файлы в формате PSD, svg-иконки будут также предоставлены. Обозначьте ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка П.О - бота по разгадываеию капчи через сервис 2captcha (rucaptcha) и submit голоса (формы "Я не робот" - посмотреть можно по ссылке ниже) используя проксирование (прокси сервера SOCKS5 или HTTP). Пример ...Системное программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать вёрстку. Макеты и все комментарии (для просмотра нужно перейти в режим комментариев, https://snag.gy/vVOubG.jpg) по ссылкам. Версия для десктопа: https://invis.io/MPNVTT5A2KY Мобильная версия (комментариев тут нет. В данном случае показаны элементы, которые будут ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Предприятие по разработке корпоративных веб-решений приглашает к сотрудничеству веб программиста. Мы ищем специалиста как на полную, так и на частичную занятость. Что мы ждём? PHP;HTML;CSS;MySQL;Знания jQuery и Javascript рассматриваются как преимущество;Интерес и ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать макет как для десктопной, так и для адаптивной версии. Десктопная версия: https://invis.io/SNM6GTWWKXP Адаптивная версия: https://invis.io/3YM6GRB72K8 Просьба ознакомиться с комментариями. Указание сроков исполнения/цены приветствуются.Завершен7 лет назад
https://invis.io/52L67F3MWN8 - десктоп https://invis.io/2SL67P2WFT5 - мобилка Просьба обязательно ознакомится с коментариями!!! Цена / Срок приветствуются!HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Десктоп + коментарии: https://invis.io/SCJ43PI9JYM Мобилка + коментарии: https://invis.io/XZJ5CWJESKV Всего 36 видов. СРОК - 10 ДНЕЙ Просьба указать цену.HTML-верстка33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Десктоп + коментарии: https://invis.io/9WII0WLVGM8 Мобилка + коментарии: https://invis.io/N6IIMU5X5EA Цена и сроки приветствуются.Завершен7 лет назад
Вёрстка мобильной версии сайта (адаптивки) для WEB аппликации. С проектом и коментариями можно ознакомиться по ссылке: https://projects.invisionapp.com/share/BSGTLYEKC7Q#/screens/290581582/comments Опыт приветствуется. Просьба оценить и указать Цену/Срок. Спасибо! Исполнителю вышлю оригиналы .psd и ...Завершен7 лет назад
HTML вёрстка из .psd в HTML (страница продуктов + адаптив) В приложении картинки дизайна (WEB+адаптив), исполнителю вышлю оригиналы .psdЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу сайта из исходников .psd (учитывая коментарии) - до 6 мая (включительно) + адаптивкуЗавершен7 лет назад