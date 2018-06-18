HTML вёрстка мобильной версии (WEB Апликации)

HTML-версткаЗавершен8 заявок323 просмотра
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Вёрстка мобильной версии сайта (адаптивки) для WEB аппликации.

С проектом и коментариями можно ознакомиться по ссылке: https://projects.invisionapp.com/share/BSGTLYEKC7Q#/screens/290581582/comments

Опыт приветствуется. Просьба оценить и указать Цену/Срок. Спасибо!

Исполнителю вышлю оригиналы .psd и иконки .svg

HTML
6 лет назад
Daboy
33 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_web
Анастасия 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$75
7 дней
Рекомендую Настю.
Рекомендую Игоря к сотрудничеству.
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