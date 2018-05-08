Мелкие доработки по сайту на WordPress

Добрый день. Есть сайт на WordPress: https://planetanezhnosti.ru в нем нужно внести несколько изменений.

1) изменить текст с гиперссылками в самом низу страницы и в черной полосе

2) изменить текст в таблице данных организации (таблица видна на всех страницах магазина)

3) заменить значек одной из платежных систем

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4) это сложнее - вывести поле с таблицей данных организации в отдельную страницу в wordpress чтобы можно было самостоятельно редактировать эти данные как в отдельной странице (по такому принципу создана страница для "сквозного" текста всех страниц магазина (текст в шапке магазина)

5) это тоже сложнее - в процессе оформления покупки в woocommerce есть кнопка ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ под ней текст с гиперссылками. Сейчас цвет гиперссылок как на всём сайте (сереневого цвета)

6) это тоже сложнее - в идеале, под кнопкой ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ текст с ссылками на договор и соглашение вывести в поле для галочки - пока не поставишь галочку что согласен с условиями, кнопка ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ не нажимается.

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Первые 3 пункта срочные и обязательные. С 4 по 6 сначала обсудим стоимость и потом я приму решение делать сейчас или потом.

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ЦЕНА УКАЗАНА, НО ОБСУЖДАЕМА

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