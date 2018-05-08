Верстка сайта на Jade

HTML-версткаЗакрыт8 заявок264 просмотра
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Сайт написан на языке jade. требуется его доработка ( создание новых страниц, корректировка уже существующих ). Размещен в git 

Ставка обсуждается по часам работы за конкретную задачу. 

Вначале небольшой ( очень небольшой ) тест ( чтобы понять уровень наличия опыта работы на данном языке). Работы постоянные 

Если вам это не знакомо ( шаблонизатор Jade и репозитории GIT ) не пишите. 

    Верстка сайта
    6 лет назад
    Able2Know
    Антон 
    38 летРоссия
    16 лет в сервисе
    Был
    день назад
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