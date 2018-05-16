Верстра 1 страничного, 1 экранного лендинга

HTML-версткаЗавершен31 заявка925 просмотров
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Добрый день.

Уважаемые исполнители, нужно сверстать лендинг-квиз.

Настроить форму отправки, чтобы на почту приходила заявка.

Ленд будет на хостинге Бегета

Макет уже готов.

От вас срок и цена.

Пример макета для сборки: ana#liz.#ec#vol#s#.#ru

6 лет назад
mprocenko
Михаил 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
mustazhap
Рустем 
25 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Взял проект на 2 дня. Через 4 дня отказался от проекта. Думаю, что отрицательный отзыв заслужено и без обид. Оценить не могу специалиста.
Mr-Kobra
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад
$50
3 дня
Дмитрий порядочный исполнитель. Главное правильно ставьте задачу - получите хороший результат. Рекомендую работать с ним!!!
Четкое поставленное ТЗ, оплата в срок, рекомендую!
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