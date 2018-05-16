Верстра 1 страничного, 1 экранного лендинга

Ищу верстальщика со знанием WP для долгосрочного сотрудничества. Редизайн сайта cadinstructor.org ТЗ – [url=https://docs.google.com/document/d/14i-lR_cVB2epwmpkt-nuW9UL92g9iT5ExHMIzXlgpzg/edit?usp=sharing]docs.google.com/document/...[/url] Макеты – [url=https://www.dropbox.com/sh/xt24g9pngzazovv/AAAtTLHBHDlgkWSCBV05u0gWa?dl=0]www.dropbox.com/sh/xt24g9...[/url] ТЗ большое – не пугайтесь, я пишу максимально подробно все аспекты. Посмотрите, оцените работу (можно по разделам) по времени и стоимости. + дату, когда будет ...