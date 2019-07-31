Верстка страниц для мобильного приложения

HTML-версткаЗавершен16 заявок250 просмотров
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Необходимо сделать верстку страниц для мобильного приложения (порядка 5 уникальных вьюшек и 4 логин вьюшки и около 10 неуникальных).

Требования:

Кроссбраузерность (ie11, chrome, Firefox, safari, opera- последние версии)

Адаптивность для экранов 320 - 767 px

Высокая скорость загрузки страницы (больше 90) по Google speed test

Возможно использование фреймворка uikit, bootstrap4

Бюджет- 100у.е.

Дизайн макета выполнен в Figma

Предпочтение отдается фрилансерам с портфолио.

4 года назад
DemVit
Вит 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VladKaida
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
6 лет назад
$365
5 дней
Владислав опытный и ответственный специалист высокого уровня! Верстка выполнена на высшем техническом уровне и в указанные сроки. Все вопросы решались оперативно и профессионально. У меня как у заказчика в процессе возникали новые идеи, да и Владислав, предлагал улучшения, это позволило в процессе разработки сделать лучше, чем изначально задумывалось. Взаимодействие с Владиславом было комфортным: оперативная обратная связь и своевременные дополнительные вопросы с его стороны помогли избежать многих недоразумений. Можно смело с ним работать, я остался доволен.
Сотрудничество проходило в непринужденной и комфортной обстановке. Все рабочие моменты были на высшем уровне. Очень рад, что мне представилась возможность реализовать столь интересный проект. Очень порядочный заказчик. Рекомендую!
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