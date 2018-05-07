Доделать верстку сайта + Front-end и Back-end.

Нужно сделать копию страницы поиска Google, с адаптивным дизайном под мобильные устройства. Страница должна быть точной копией гугл выдачи. Пример https://prnt.sc/jegldz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Сайт для доработки ( http://new.aliopt.ru/ ) который не до концасверстан и не правильно сделан, сейчас стоит на поддомене. Действующий сайт - http://aliopt.ru/
Нам нужна ваша помощь по сайту сверсткой, устранением ошибок, доработкой cms( wordpress+woocommerce ).
Почти все товары уже спарсены – НО ксожалению, без изображений и не корректно.
Чтонужно делать?
1) 100% с нашими макетами досврестать сайт + исправить ошибки.
2) По cms – нужно анализировать, все существующие ошибки устранить + доделатьтак, чтобы ИМ ( интернет магазин ) работал 100% корректно – без единой ошибки (
ошибки или доработки будут конечно, куда же без них, в этом случае, нужно быть
готовым исправить) .
3) Нужно установить все плагины ( если платные, то сообщить обэтом нам). Перенести все товары со старого на новый-основной сайт ( изображений
товаров, цены, описания) . Перенести все старые заказы на новый сайт.
Одним словам, сделать так чтобы всеработало на 100% корректно!
Доступпредоставим для работы с сайтом.
Чтомы от Вас ждем ?
1. Важно : сроки выполнения работ необходимо соблюдать!
2. Быть готовым исправлять доработки ( в рамках договоренностиконечно )
3. Выполняющая работа должна быть качественной .
4. Держать связь с нами и предоставить отчеты ( можно своимисловами вкратце рассказать что к чему и как идут дела ) поэтапно.
5. Нужно сверстать сайт как на макетах на 100% . Во избежание форс мажоров заранее с намисогласовывать о любых изменениях, если по каким то причинам не получится
сделать точь в точь как на макетах.
6. Хотим чтобы Вы были заинтересованы в проекте и предлагалисвои идеи по выполнению работы. ( Если все будет ок и сработаемся, гарантируем
долгосрочное сотрудничество. У нас еще есть несколько проектов)
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