Разработать веб-интерфейс почтового клиента

Нужно доделать сайт. Всплывающее окна с формой для номера телефона Добавить в меню ссылки что бы переноход был на раздел сайта Слайдер подправить Есть каталог на одном сайте партнера Скачать все страницы разделов Скачать все страниц товаров Перелинковка