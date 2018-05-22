Требуется сделать одностраничник.

Здравствуйте. Есть такая задача. Нужно создать грамотный шаблон для дорвей-генератора Пандора. Есть такой. Инструкции и мануалы все есть в свободном доступе. Шаблон уже тоже есть значительно доработанный. Нужно лишь разобраться в некоторых деталях и макросах. http://wiki.toppersoft.ru/ru/start ...