Требуется сделать одностраничник

HTML-версткаЗавершен35 заявок468 просмотров
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Требуется сделать одностраничник.

Пример http://www.smartprojector.ru/

Плюс добавить/ убрать несколько блоков. Подробное ТЗ скину.

С образцом оформление должно быть идентичным или очень похожим.

6 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mustazhap
Рустем 
25 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$40
2 дня
Качество на высоте, всем доволен. Рекомендую.
Хороший заказ, отличный во всех отношениях заказчик. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
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