Добрый день Есть задачка: Изменить внешность сайта https://bank-z.ru/ Нужно сделать в стиле сайта https://www.zenit.ru/ Нужно просто верстку подправить, новый шаблон не нужен Пример: https://bkcarta.ru/ сделан на основе https://burgerking.ru/ http://vkmobil.ru/на основе Вк Т.е. ну нужно там много красоты наводить)) Требования: -На главной обычная статья + несколько пунктов в верхнем ...
На основе шаблона Shopcms - переверстать на адаптивный дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать готовый рабочий шаблон магазина на Shopcms - под адаптивный шаблон на bootstrap. Шаблон написан на smarty, взять весь функционал c готового шаблона и сверстать новый шаблон по образцу – точную копию сайта.
На данном этапе нужно выполнить:
1. Верстка главной страницы, вывод блоков правая колонка, центр, левая колонка, при
уменьшении экрана соответственно должны компоноваться и блоки.
2. Страница авторизации
3. страница регистрации
4. страница восстановления пароля
5. страница новостей
6. меню каталога
7. каталог товаров и карточка товара
8. корзину и оформление заказа
9. личный кабинет
10. страница обратной связи
11. письма приходящие клиентам
По мере изменения дизайна или внесения нового функционала нужно будет доверстывать другие страницы. Оплата по факту исполнения работы, никаких предоплат, или безопасная сделка.
- Похожие заказы
- $20HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $12
Сверстать емайл рассылку в PSD Сделать на сегодня!Файл прикрепляю для ознакомленияЗавершен6 лет назад
Сверстать и установить на любую цмс Тут макеты [url=https://cloud.mail.ru/public/51678ad84b94/Desktop.rar]https://cloud.mail.ru/public/51678ad84b94/Desktop.rar [/url]от вас сроки и бюджет!Завершен6 лет назад
Все подробности в ТЗ. Сделать очень качественно, верстку буду проверять очень досконально! Если есть примеры верстки вашей присылайте, я посмотрю. Чтобы сразу понять какого качества мне нужно посмотрите сайт wedodo.ru. Оплата поэтапно или в конце.HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Нужно подправить страницу, см. скрин http://chernigov-foto.com/images/tmp/adaptability_html-2.png 1. удалить шапку и футер 2. заменить в js в форме ввода сайт, имя другого сайта указать в HTML 3. Подправить ошибки в консоле, их всего 7, нехватает каких-то шрифтов, либо найти их ...Завершен6 лет назад
Нужна верстка вот такой страницы (см. вложение). Привязкой к беку будут заниматься другие люди. Верстка адаптивная и с анимацией. Времени чуть больше недели, есть вариант разделить задание на несколько человек. ТЗ и ТТ будет готово ...Завершен6 лет назад
Необходимо сверстать сайт по макетам (один из них во вложении) и натянуть на CMS Joomla. Уникальных требований к функциональности сайта нет. Все подробности при дальнейшем общении.HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо скопировать данный сайт [url=http://ab-transfer.com/]ab-transfer.com[/url] только в той части, что касается трансфера. Сделать ему адаптивную верстку. В своем предложении указывайте срок и стоимость Вашей работы.Завершен6 лет назад
Нужно по макету сверстать лендинг (+ настроить отправку формы обратной связи на почту) и выложить его. Макет прилагаю. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1L5_euUjgiR8Rl2tgkPQfW-SVOCjhcLMXKfQZ633Ad9U/edit UPD. Нужна админка с возможностью редактирования текста/замены имиджей. Сайт на 3 языка (рус, укр, англ). Макет мобильной версии ...HTML-верстка37 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу сайта из исходников .psd (учитывая коментарии) - до 6 мая (включительно) + адаптивкуЗавершен6 лет назад