HTML/JS/CSS подправить страницу

Нужна верстка вот такой страницы (см. вложение). Привязкой к беку будут заниматься другие люди. Верстка адаптивная и с анимацией. Времени чуть больше недели, есть вариант разделить задание на несколько человек. ТЗ и ТТ будет готово ...
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Нужно подправить страницу, см. скрин http://chernigov-foto.com/images/tmp/adaptability_html-2.png
1. удалить шапку и футер
2. заменить в js в форме ввода сайт, имя другого сайта указать в HTML
3. Подправить ошибки в консоле, их всего 7, нехватает каких-то шрифтов, либо найти их и залить на сервер в соотвествующую папку либо удалить в стилях их использование.
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