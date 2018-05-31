Отверстать и спрограммировать сайт

Есть готовый дизайн сайта интернет-магазина (в psd).

Надо его:

- отверстать под WordPress,

- установить следующие модули: WooCommerce , WooCommerce Extra Product Options, WooCommerce Invoice Gateway . Отконфигурировать, ответить на глупые вопросы, возможно заменить на более подходящие аналоги.

Можно вообще обойтись без WP, если будет интересное предложение по замене и другому движку.

- настроить работу с платежной системой Gate2Shop (api, документация имеются)

- реализовать доп. функционал по ТЗ (ничего необычного. Опции товаров, программы лояльности, реферальные ссылкы и тд)

- перенести товары из VirtueMart (ну или убедительно объяснить что это невозможно).

- выполнить базовую СЕО-подготовку.

Цена обсуждаема.