Отверстать и спрограммировать сайт

Сайт [url=http://vitatone.ua/]http://vitatone.ua[/url] сейчас рабочий. Нужно заменить мобильную версию на ту, что заверстал программист. Объем работы можно глануть по ссылке http://test2.divster.ru/ (вносятся правки, будет три языковые версии). Новая мобильная версия будет отличаться от версии ПК, поэтому , думаю, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн сайта интернет-магазина (в psd).
Надо его:
- отверстать под WordPress,
- установить следующие модули: WooCommerce , WooCommerce Extra Product Options, WooCommerce Invoice Gateway . Отконфигурировать, ответить на глупые вопросы, возможно заменить на более подходящие аналоги.
Можно вообще обойтись без WP, если будет интересное предложение по замене и другому движку.
- настроить работу с платежной системой Gate2Shop (api, документация имеются)
- реализовать доп. функционал по ТЗ (ничего необычного. Опции товаров, программы лояльности, реферальные ссылкы и тд)
- перенести товары из VirtueMart (ну или убедительно объяснить что это невозможно).
- выполнить базовую СЕО-подготовку.
Цена обсуждаема.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Есть дизайн под комп и мобилку 320 по бутстрапу. Нужно сверстать. Примерно 4-5 экранов на ленде. Укажите вашу стоимость и срок реализации пожалста.Завершен6 лет назад
Здравствуйте нужно создать прелоудер, из готово лого, тз естьЗавершен6 лет назад
Добрый день. требуется специалист для верстки + натяжки на Joomla макета Вот макеты yadi.sk/i/UVuqRRGM3Usgwo yadi.sk/i/1rv5PMNc3Ush2k и ниже ТЗ. 1. Самый верх сайта это адаптивная картинка которая должна всегда вписываться целиком в высоту любого экрана, то есть всегда на первом экране ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется адаптивно сверстать сайт согласно макетам. Весь пакет макетов по ссылке: https://yadi.sk/d/1716p3Mq3UhnaG. Натяжка не требуетсяЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать адаптацию сайта под мобильные устройства и планшеты. Бюджет 2000 руб. Срок до субботы.Завершен5 лет назад
- $10
БутстрапЗавершен6 лет назад
Доработать сайт на wordpress поправить форму, активировать кнопки некоторые, попарвить размещение текста, поправить мобильную версию формы заявки, поменять текст небольшойHTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужен исполнитель чтобы оперативно скопировать простой одностраничник с товаром, посадить его на хостинг, привязать к домену, внести несколько небольших корректировок в тексте, заменить четыре картинки на предоставленные, вставить код facebook-пикселя на страницу благодарности и ...Завершен6 лет назад
- $20
Добрый день , нужно доверстать 2 страницы в существующий сайт.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад