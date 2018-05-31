Отверстать и спрограммировать сайт

HTML-версткаЗавершен7 заявок218 просмотров
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Есть готовый дизайн сайта интернет-магазина (в psd). 

Надо его: 

- отверстать под WordPress, 

- установить следующие модули: WooCommerce , WooCommerce Extra Product Options, WooCommerce Invoice Gateway . Отконфигурировать, ответить на глупые вопросы, возможно заменить на более подходящие аналоги. 

Можно вообще обойтись без WP, если будет интересное предложение по замене и другому движку. 

- настроить работу с платежной системой Gate2Shop (api, документация имеются) 

- реализовать доп. функционал по ТЗ (ничего необычного. Опции товаров, программы лояльности, реферальные ссылкы и тд) 

- перенести товары из VirtueMart (ну или убедительно объяснить что это невозможно). 

- выполнить базовую СЕО-подготовку. 

Цена обсуждаема.

6 лет назад
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kseofont
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$200
4 дня
Все сделал прекрасно и быстро.
Ясное тз, оплата по договоренности и в срок, рекомендую