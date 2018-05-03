Копирование, посадка на хост и домен, мини-редактирование лендинга

$10
HTML-версткаЗавершен12 заявок227 просмотров
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Здравствуйте, нужен исполнитель чтобы оперативно скопировать простой одностраничник с товаром, посадить его на хостинг, привязать к домену, внести несколько небольших корректировок в тексте, заменить четыре картинки на предоставленные, вставить код facebook-пикселя на страницу благодарности и настроить отправку форм на почту. Нужен адекватный человек для постоянного сотрудничества по подобным задачам.

6 лет назад
DmitriyShevchuk
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WebWhiteDev
Олег 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, сделал всё максимально оперативно, выполнил каждую затребованную корректировку, учёл все пожелания. Качество работы на высоте, по срокам всё идеально, на сообщения отвечает максимально оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, четко поставлена задача - оперативная оплата. 100% рекомендую!
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