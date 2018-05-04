Верстка на Lpgenerator

$50
HTML-версткаЗавершен9 заявок238 просмотров
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Есть дизайн (PSD) нужно сверстать на конструкторе lpgenerator

срок - 3 дня

цена - 3000 рублейпример дизайна во вложении

6 лет назад
araukaria
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alazavrus
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
Сделано быстро и в срок! качество на высоте! Спасибо!
Все устроило, рекомендую!
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