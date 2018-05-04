Верстка на Lpgenerator

ДД! Необходимо внести изменения на сайте, сайт создан на wordpress, есть макеты сайта, конечный вариант должен быть 100% как на макетах! Только через безопасную сделку! В дальнейшем готовы сотрудничать на прямую. Макеты отправлю в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн (PSD) нужно сверстать на конструкторе lpgenerator
срок - 3 дня
цена - 3000 рублейпример дизайна во вложении
- Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Друзья, всем привет! Ищу верстальщика-програмиста на CMS MODX. Нужно поправить верстку на сайте key4.ru, на страницах статей, вот пример - http://key4.ru/osteohondroz_lechenie/ Вывести везде фотографию статьи в одинаковом размере, поправить верстку текста. Здорово, если вы работаете с Fenom.HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходима адаптивная верстка на основе bootstrap3 примеры главной во вложениях. Всего необходимо сверстать 12 страниц.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести обычный html-контент на новый сайт. Видео-инструкция тут: https://fex.net/735367316753 - Сроки - Цена Спасибо за внимание!HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра 18:00 по Мск. Присылайте свои примеры ...Завершен6 лет назад
Добрый день, Требуется верстка анимационная для рулетки-жребия. Спасибо.Завершен6 лет назад
Поправить верстку в форме обратной связи. Ищу опытного верстальщика.Завершен6 лет назад
Мне нужно сделать сайт из 7 текстовых страниц: Главная страница и 6 дополнительных разделов, ссылки на которые будут в боковом меню Сайта. Будет дизайн Главной страницы (основной каркас), внутри которого будет размещаться содержание всех 7 страниц ...Завершен6 лет назад
[b]Проблема:[/b] меню плохо отображается на смартфонах, неудобно переходить в разделы/подразделы. [b]Решение:[/b] сделать боковое всплывающее меню с иконками разделов (как вариант) - для телефонов. [b]Задача: [/b]нужен верстальщик, который может предложить варианты и заменить меню. www.corpoquest.com Цену, сроки и предложения пишем ...Завершен6 лет назад
Есть сайт, нужно сделать на него возможность выбора региона. И чтоб менялись номера исходя из этого. Так же заявка приходила и была видно откуда она.Завершен6 лет назад