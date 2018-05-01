Перенести html-текст страниц

Всем добрый вечер. Ктохочет поработать в выходные. Вознаграждение – 1500 руб. Надо сделать верстку лендинга по теме: Туфли ЭККО. Обязательно корректно отображалось на всех браузерах. Скорость загрузки не менее 70.Срок – до завтра 18:00 по Мск. Присылайте свои примеры ...
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Здравствуйте.
Нужно перенести обычный html-контент на новый сайт.
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Спасибо за внимание!
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