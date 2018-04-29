Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт29 заявок383 просмотра
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Необходимо сверстать не слишком сложный лендинг (с адаптивом)

https://drive.google.com/file/d/1R4ZwzJohwQ1Gx8QoC3bU2DHTqvXbOgM6/view

Скрипты писать не нужно по большей части либо дам готовые модули либо сам потом встрою от вас по большей части оформление.

принципиально использование бутстрап и блочной верстки

используйте микрокласы для описания элементов

например .f22 для задания размера шрифта и тп

например красная кнопка с жирным текстом 22 размера выглядит как

BTN

от исполнителя цена и примеры работ

6 лет назад
Taren91
Андрей 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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