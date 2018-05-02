Доделать верстку одной страницы

Нужно сделать карусель с адаптивным дизайном. Макет в приложении. Нужно сделать именно в таком виде (PSD вышлю)
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Здравствуйте есть ряд доработок по верстке, что то подвинуть что то не открывается и тд в основном css стили
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