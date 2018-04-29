Необходимо сверстать лендинг Ищу свободного специалиста с прямыми руками Есть 3 макета в psd - десктоп, планшет и мобилка [url=https://yadi.sk/i/2NC2pQpU3Uuqfo]yadi.sk/i/2NC2pQpU3Uuqfo[/url] Надо сделать быстро Прежде чем писать изучите ТЗ Оценивайте свои силы адекватно Пишите в сообщении борщь, чтобы я знал что вы не ...
Верстальщик с маком, в сафари поправить переход по ссылке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на сайте почему для перехода на саб меню нужно кликать два раза вместо одного
это происходит только в браузере сафари
нужен верстальщик с маком что бы увидел баг и мог его поправить
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