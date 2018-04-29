Верстальщик с маком, в сафари поправить переход по ссылке

$15
HTML-версткаЗакрыт5 заявок179 просмотров
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на сайте почему для перехода на саб меню нужно кликать два раза вместо одного

это происходит только в браузере сафари

нужен верстальщик с маком что бы увидел баг и мог его поправить

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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