Нужен шаблон для WopdPress

HTML-версткаЗакрыт7 заявок177 просмотров
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Коллеги, нужен примерно вот такой шаблон для WopdPress, но с немного другой структурой разделов: https://vvbokk.ru/

Никаких серьезных технических заморочек нет. Главное - общий вид ориентировочно как на примере (можно взять какой-то бесплатный шаблон и подогнать), адаптивная верстка.

В заявке прошу указать примеры работ, цену (в рублях!). Дополнительно прошу указать цену создания адаптивной версии для сайта на WP, у которого ее нет (просто сделать адаптивку к готовому сайту).

6 лет назад
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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