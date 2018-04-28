Нужен шаблон для WopdPress

Коллеги, нужен примерно вот такой шаблон для WopdPress, но с немного другой структурой разделов: https://vvbokk.ru/

Никаких серьезных технических заморочек нет. Главное - общий вид ориентировочно как на примере (можно взять какой-то бесплатный шаблон и подогнать), адаптивная верстка.

В заявке прошу указать примеры работ, цену (в рублях!). Дополнительно прошу указать цену создания адаптивной версии для сайта на WP, у которого ее нет (просто сделать адаптивку к готовому сайту).