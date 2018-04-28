Нужен шаблон для WopdPress

Добрый день! Есть сайт http://friends-band.ru/ Под него скачан шаблон, но он криво становится, хотя скачаны все файлы. Нужно убрать часть информации ("программы"), поменять текст, натянуть фото, поставить ссылки. В общем, обычная копия сайта под свои данные. По результатам должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, нужен примерно вот такой шаблон для WopdPress, но с немного другой структурой разделов: https://vvbokk.ru/
Никаких серьезных технических заморочек нет. Главное - общий вид ориентировочно как на примере (можно взять какой-то бесплатный шаблон и подогнать), адаптивная верстка.
В заявке прошу указать примеры работ, цену (в рублях!). Дополнительно прошу указать цену создания адаптивной версии для сайта на WP, у которого ее нет (просто сделать адаптивку к готовому сайту).
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ кроссбраузерная адаптивная вёрстка дизайна под ширину (320, 480, 720, 1024, 1366, 1440, 1920, 2560 px). Дизайн выполнен в скетче. Дизайн: [url=https://projects.invisionapp.com/share/QSGG5BMAD95/]https://projects.invisionapp.com/share/QSGG5BMAD95/[/url] Чтобы посмотреть все страницы нажмите на иконку таблицы (в правом нижнем углу). В вёрстке использовать контент-рыбу как ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
Кроссбраузерно. С адаптацией. js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке. Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами. Джепеги -- [url=https://yadi.sk/d/ffsQmg-s3UrAMu]https://yadi.sk/d/ffsQmg-s3UrAMu[/url] важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных устройствах на вкус верстальщика (какие элементы ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, нужна верстка одной страницы, это таблица с данными и картинкой (которую можно увеличить для просмотра). Есть ряд css эффектов которые хочу использовать. Странница простая, цены не заламывать!Завершен6 лет назад
- $450
Сверстать и натянуть на wordpressЗавершен6 лет назад
Нужна адаптивная верстка страницы. Сегодня. Бюджет 1500 р. Картинку отправлю в лс.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
https://yadi.sk/d/A_MxVqF13UsKMN вот джепег , псд кину в личку пишите цену и срок . желательно еще свой скайп , или телеграмЗавершен6 лет назад
Сделать адаптивную верстку сайта. Макеты здесь https://drive.google.com/drive/folders/1YU6EjW5jnw7_8C_Lj46SyPA3nXGqK56F?usp=sharingHTML-верстка33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть уже готовый ленд. нужно просто стрелочку в другую сторону сделать и текст изменитьHTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо: 1. Произвести адаптивную верстку Landing page (дизайн есть только для десктопной версии); 2. Поставить счетчики веб аналитики Яндекс и Google, поставить пиксели ВКонтакте и Facebook; 3. Разместить якоря на каждом разделе сайта; 4. Разместить сайт на домене ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад