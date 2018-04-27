Есть дизайн 3 страниц: главная, каталог, статья. Нужно сделать сео валидную верстку и натянуть на wordpress последней версии, при этом корректно вписать элементы в CMS, чтобы они были удобно для редактирования. Сайт не должен разъезжаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать адаптивную верстку сайта. Макеты здесь https://drive.google.com/drive/folders/1YU6EjW5jnw7_8C_Lj46SyPA3nXGqK56F?usp=sharing
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