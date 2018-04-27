Подправить дизайн лендинга

HTML-версткаЗакрыт17 заявок216 просмотров
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Есть уже готовый ленд. нужно просто стрелочку в другую сторону сделать и текст изменить

Дизайн лендинга
6 лет назад
Walker900
Алексей 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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