Верстка темы Wordpress по PSD макетам

Имеются шаблоны страниц сайта в PSD и PNG-форматах. Шаблоны имеются в 3 вариациях: для пк, планшетов и мобильные размеры. По этим шаблонам нужно сначала произвести адаптивную верстку с использованием flexbox и/или bootstrap, полностью удовлетворяющую исходным шаблонам. После верстки, необходимо на нашем сайте (доступ к фтп и админке выдадим после верстки), сделать посадку темы на основе темы-каркаса.

Примеры дизайна сайта вложены в задание.

Результатом будет готовая тема для WordPress со своими шаблонами страниц (всего 5 похожих шаблонов в 3х версиях, то есть в адаптиве) и определенным функционалом.

Необходимые требования к кандидату:

HTML, CSS, JS, PHP, WordPress

Регистрация на weblancer.net не менее 6 месяцев

Наличие портфолио

Наличие положительных отзывов

Вся корпоративная коммуникация ведется исключительно в. Оставляйте в комментариях ссылку на свой Telegram-аккаунт, ваше портфолио и ваши пожелания по ценам \ срокам.

Оплата возможна по безопасной сделке, постоплата. Возможна оплата частями (обсудим с выбранным исполнителем)