Верстка темы Wordpress по PSD макетам

HTML-версткаЗавершен7 заявок233 просмотра
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Имеются шаблоны страниц сайта в PSD и PNG-форматах. Шаблоны имеются в 3 вариациях: для пк, планшетов и мобильные размеры. По этим шаблонам нужно сначала произвести адаптивную верстку с использованием flexbox и/или bootstrap, полностью удовлетворяющую исходным шаблонам. После верстки, необходимо на нашем сайте (доступ к фтп и админке выдадим после верстки), сделать посадку темы на основе темы-каркаса.

Примеры дизайна сайта вложены в задание.

Результатом будет готовая тема для WordPress со своими шаблонами страниц (всего 5 похожих шаблонов в 3х версиях, то есть в адаптиве) и определенным функционалом.

Необходимые требования к кандидату:

  • HTML, CSS, JS, PHP, WordPress
  • Регистрация на weblancer.net не менее 6 месяцев
  • Наличие портфолио
  • Наличие положительных отзывов
Вся корпоративная коммуникация ведется исключительно в Telegram. Оставляйте в комментариях ссылку на свой Telegram-аккаунт, ваше портфолио и  ваши пожелания по ценам \ срокам.

Оплата возможна по безопасной сделке, постоплата. Возможна оплата частями (обсудим с выбранным исполнителем)

WordPress
6 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
victoria_sm
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$320
21 день
Виктория отлично верстает и производит посадку верстки на WordPress, соблюдая требования, указанные в тз. Нормально относится к правкам. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично
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