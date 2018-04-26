Адаптация блока

Нужно сделать следующее: Исправить ошибки на сайте, NULL сверху Сделать адаптивную верстку , поправить верстку относительно дизайна Поправить переходы между вопросами, если вариант ответа не выбран, на следующий вопрос нельзя переходить Проверить чтобы работали формы отправки данных
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Нужно сделать адаптацию одного блока(вылазит текст за пределы)
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