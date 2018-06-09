Сверстать на flex адаптивный рекламный блок

Есть png-картинки разных размеров, нужно сверстать на их основе один адаптивный рекламный блок для сайта-статейника с использованием технологии flexbox.

К задаче прикладываю вариант внешнего вида рекламного блока для пк и мобилы (размеры естественно должны подстраиваться под ширину контента).

Радиусы закругления бордеров и кнопок сделать близкими к тем, что на картинке, шрифты тоже использовать близкие к тем, что на картинке.

В psd-есть слой с картинкой профессора (только ее можно использовать как исходник), все остальные элементы должны быть воссозданы сугубо версткой.

Обязательные условия, которые нужно учесть для начала работы: