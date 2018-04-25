Верстка одностраничного сайта

HTML-версткаЗакрыт30 заявок351 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

  • Сверстать лендинг
  • Перенести на хостинг
  • Привязать домен
  • Настроить кнопки и отправку на почту заявок
  • Подключить Яндекс метрику
  • Настроить цели
Вертстка:

  • Адаптивная
  • Кроссмобильная
  • Кроссбраузерная
  • Корректно отображается на популярных устройствах + нет багов при зуме
  • Оптимизирована, зеленая область https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru﻿
Все подробности обсудим с исполнителем.

При отписке на проект не забывайте прикреплять примеры своих работ.

C нас:

psd с удобной сортировкой слоёв, каждый блок - своя папка, сгруппированные элементы по смыслу

Все используемые шрифты

Четкие аргументированные правки

Оставляйте в заявке вашу цену и сроки.

Превью макета прикрепляю.

P.S. если сработаемся, готовы грузить постоянно, работы много!

6 лет назад
prof2007
Наталия 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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