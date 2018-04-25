Верстка одностраничного сайта

Нужно адаптивно сверстать личный кабинет по макету. Макет для десктопной и мобильной версии https://yadi.sk/d/ESDNYCOs3UkFQD В макете есть графики, их нужно реализовать с помощью какой-нибудь js библиотеки, просто визуально отобразить, как в макете. На выходе html + css + js. Оплата ...