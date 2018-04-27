Доработка страницы

Добрый день.

Есть посадочная страница: kitchen.artis21.ru

Для данной страницы необходимо внести ряд правок и улучшений. Особо важно отметить, что есть правки для мобильной версии.

Сайт использует Java-script и собран через Web упаковщик Parcel.

Перед стартом работ прошу очень внимательно ознакомиться с прикрепленным списком правок.

У вас должен быть хороший опыт разработки мобильных/адаптивных страниц.