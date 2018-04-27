Доработка страницы

[url=https://yadi.sk/d/gv9IXUHG3Uk6Dh]https://yadi.sk/d/gv9IXUHG3Uk6Dh [/url]сверстать сайт согласно макетам и натянуть на worpress 1. Соответствие пакетам на десктопе полная 2. Адаптация на ваше мнение усмотрение, десктоп должен соответствовать макету
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть посадочная страница: kitchen.artis21.ru
Для данной страницы необходимо внести ряд правок и улучшений. Особо важно отметить, что есть правки для мобильной версии.
Сайт использует Java-script и собран через Web упаковщик Parcel.
Перед стартом работ прошу очень внимательно ознакомиться с прикрепленным списком правок.
У вас должен быть хороший опыт разработки мобильных/адаптивных страниц.
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