Требуется вёрстка лендинга

$32
HTML-версткаЗавершен8 заявок183 просмотра
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Требуется вёрстка лендинга 10 экранов. Бюджет 1700р + 300р бонус за соблюдением сроков и ТЗ. Срок 2 дня. Кто готов, оставляйте свою заявку и обязательно ссылку на портфолио. Исполнитель получит ТЗ.

6 лет назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
qlabbby
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$25
2 дня
Работали над проектом. Всё было выполнено согласно ТЗ. Единственно по срокам не уложились, а так в целом рекомендую!
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