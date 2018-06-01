Адаптивно сверстать лендинг

HTML-версткаЗавершен23 заявки473 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://yadi.sk/i/PwkJcK-P3UGMMM 

Сверстать лендинг согласно макету:

1. Прописать цели

2. Настроить заявки на почту 

3. Соответствие макету 100% на десктопе, адаптив на ваше усмотрение 

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$60
4 дня
Отличный разработчик. Пятый проект и как всегда все хорошо. С удовольствием поработаю ещё
Все отлично! Готов к новым проектам!
  • Похожие заказы

  • СМС джумла

    Артем здравствуйте, есть ряд поправок на джумле сможете в этом помочь?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить лендинг

    Внести правки на сайт по ТЗ, прикрепленному в файле. 1. Настроить якори на элементы меню 2. Убрать таймер с первого экрана 3. Настроить кнопку вверх Подробнее в документе "Прочти меня" из архива "Тз"

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная Вертска Сайта

    Нужно верстать страницы по предоставленному дизайну Дизайн страниц буду представлять в виде Adobe XD файлов Верстка адаптивная Стоимость за главную и внутренние? Когда можете приступить?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Немного доработать сайт

    Сайт юридической компании bragar.org.ua немного переделать - добавить новый подраздел в Услуги и переделать вид на смартфонах и планшетах

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка: нужно на сайте сделать брендированный фон сайта (кликабельно)

    Нужно в шаблон сайта встроить баннер - брендировнние фона сайта (кликабельное) Собственно сайт: http://www.accbud.ua/ Блок нужно вписать напрямую в файл шаблона. Баннер для примера показал как выглядит.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и Разработка сайта с ивентами для разработчиков

    Нужна разработка сайта - ивенты для разработчиков: Блокчейн, Робономика и и AI.ЗАДАЧИ САЙТА Для незарегистрированного пользователя - Получить данные о проведении мероприятий в его городе (поиск по параметрам, тегам) - Изучить дополнительные материалы о проведенных событиях (фото, видео, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Самопис. вёрстка и натяжка+ доработка самой цмс.

    Самопис. вёрстка и натяжка+ доработка самой цмс. требуется знание английского языка.  http://www.itrisinajumi.lv/ Itegrate new website design (from designer drawings) and modification cms. Design [url=https://goo.gl/FJHZog]https://goo.gl/FJHZog[/url] The source will be available under the contract. Create additional two languages on the site. Extend the region ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка магазина на framework Bulma

    Дизайн страниц буду представлять в виде Adobe XD файлов Верстка адаптивная Нужен  опыт работы с Laravel шаблонами  наличие git профиля Стоимость за главную и внутренние? Когда можете приступить?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад