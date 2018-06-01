Адаптивно сверстать лендинг

Необходимо внедрить ТЗ из аудита на сайт http://www.freshcube.ru/. Он на UMI.CMS. Кому интересно, пишите - скину аудит, посчитаете стоимость работ и продолжим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://yadi.sk/i/PwkJcK-P3UGMMM
Сверстать лендинг согласно макету:
1. Прописать цели
2. Настроить заявки на почту
3. Соответствие макету 100% на десктопе, адаптив на ваше усмотрение
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