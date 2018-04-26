Поправить лендинг

Нужна разработка сайта - ивенты для разработчиков: Блокчейн, Робономика и и AI.ЗАДАЧИ САЙТА Для незарегистрированного пользователя - Получить данные о проведении мероприятий в его городе (поиск по параметрам, тегам) - Изучить дополнительные материалы о проведенных событиях (фото, видео, ...