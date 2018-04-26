Поправить лендинг

HTML-версткаЗавершен7 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Внести правки на сайт по ТЗ, прикрепленному в файле.

1. Настроить якори на элементы меню

2. Убрать таймер с первого экрана

3. Настроить кнопку вверх

Подробнее в документе "Прочти меня" из архива "Тз"

6 лет назад
brokertva
Виталий 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
grafick
Сергей 
42 годаМолдова
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Результатом доволен.
Хороший заказчик, поставил грамотно задачу и я ее успешно выполнил. Рекомендую.