Вертска сайта

В очередной раз хочу сказать спасибо за работу. Всё просто на высоте, постановка задачи, моментальная обратная связь, молниеносная оплата. Булат, очень хороший человек, и очень хороший работодатель, большое спасибо! В очередной раз рекомендую к работе!