Вертска сайта

На сайте botplus.ru необходимо сменить готовую вёрстку и написать некоторый функционал. Сайт написан на ноде. Знать node.js, vk apl, могу и тд. Учтите придется копаться в чужом коде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать одностраничку. Подробнее в лс.
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