Нужен программист под Symfony Framework

нужна адаптивная верстка лендинга по готовому дизайну 8 блоков залить на хостинг рассматриваем сотрудничество дальнейшее в месяц по от 3-7 заказов бывает присылайте сразу цену и сроки в л/с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текущая верстка на html и js. Нужно оптимизировать под Symfony Framework, так как не встает на систему - ругается на скрипты.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нам необходимо сверстать и разработку рулетку playerunknown's battlegrounds Т3 и макет в приложение от вас жду сроки и бюджет вопросы и пожелания спасибо!Закрыт6 лет назад
- $65
Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress. Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/5Hry/7tUoE1ydf Сроки - 3-4 дня. Цена за работу: 4000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Для сайта доски обьявлений на фреймворке Laravel добавить стиль похожий на стиль сайта t.b4v.ru Верстку поменять на резиновую из 12 колонок. Оплата по факту WMR, QIWI Знание фреймворке Laravel желательно.Закрыт6 лет назад
Сделать валидную адаптивную вёрстку статейного сайта для корректного отображения на мобильных устройствах. Сайт snby точка info Учитывайте, что на сайте два меню: главное меню и меню со списком услуг. Важно сохранить корректную связку с CMS MODX Revolution 2.6.1-pl Сроки - ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Добрый вечер. Нужно в ускоренном режиме натянуть верстку. Предоплату не делаю, очень подставляли исполнители. Оплата по -факту хоть каждые 2 часа либо через безопасную сделку. Обязательно укажите сроки! Они сжатые. Далее детали задания: Вот верстка: http://html.devcodelab.com/autoriepas/contacts.html ...Закрыт6 лет назад
Всем здравствуйте) Нужен пример кода с кроссбраузерным элементом select с изображениями в option. Важно использовать именно элемент select. Можно например его скрыть и через JS вызывать события выбора определённых элементов, а сам выбор осуществлять посредством других ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добавить Utm Метки В Yml Файл. Yml-файл генерируется автоматически через плагин для wordpress: Market Explorer.HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
1)Сделать адаптивную версию сайта под мобильные версии телефонов 2)Исправить поведение луча на графике, он должен появляться в левом нижнем углу и идти постепенно в верхний правый. (пример [url=https://rubli-x.com/#tab1]https://rubli-x.com/#tab1[/url] ) 3)Включить фантазию, предложить и сделать свой вариант анимации ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать html согласно макета дизайна и натянуть на CMS "Wordpress". Макеты есть для ПК-версии и мобильной. Сайт для туристической тематики. Без сложного функционала. Делати готов проговорить непосредственно с исполнителем.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад