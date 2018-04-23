Натяжка верстки на OpenCart. Срочно!

Добрый вечер. Нужно в ускоренном режиме натянуть верстку. Предоплату не делаю, очень подставляли исполнители. Оплата по -факту хоть каждые 2 часа либо через безопасную сделку. Обязательно укажите сроки! Они сжатые. Далее детали задания:

Вот верстка:

http://html.devcodelab.com/autoriepas/contacts.html

http://html.devcodelab.com/autoriepas/cart.html

http://html.devcodelab.com/autoriepas/card.html

http://html.devcodelab.com/autoriepas/tires.html

http://html.devcodelab.com/autoriepas/service.html

http://html.devcodelab.com/autoriepas/index.html Вот что есть сейчас: http://colibriwebstudio.ru/ Видно что сделано, что не сделано, а что не доделано Задача в итоге получить завершенный, рабочий ИМ Функционал поиска шин который на главной - есть в распоряжении, модуль корзины простой куплен.