Натяжка верстки на OpenCart. Срочно!

нужна адаптивная верстка лендинга по готовому дизайну 8 блоков залить на хостинг рассматриваем сотрудничество дальнейшее в месяц по от 3-7 заказов бывает присылайте сразу цену и сроки в л/с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Нужно в ускоренном режиме натянуть верстку. Предоплату не делаю, очень подставляли исполнители. Оплата по -факту хоть каждые 2 часа либо через безопасную сделку. Обязательно укажите сроки! Они сжатые. Далее детали задания:
Вот верстка:
http://html.devcodelab.com/autoriepas/contacts.html
http://html.devcodelab.com/autoriepas/cart.html
http://html.devcodelab.com/autoriepas/card.html
http://html.devcodelab.com/autoriepas/tires.html
http://html.devcodelab.com/autoriepas/service.html
http://html.devcodelab.com/autoriepas/index.html Вот что есть сейчас: http://colibriwebstudio.ru/ Видно что сделано, что не сделано, а что не доделано Задача в итоге получить завершенный, рабочий ИМ Функционал поиска шин который на главной - есть в распоряжении, модуль корзины простой куплен.
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